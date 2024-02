Cadeaux. Gagnez vos deux places pour Molière, le spectacle musical avec Tendance Ouest !

Tendance Ouest vous invite au spectacle musical Molière, l'opéra urbain. Vous pouvez remporter vos places pour Caen, samedi 2 mars, ou pour Rouen, samedi 27 et dimanche 28 avril.

Molière, l'opéra urbain est un spectacle musical explosif qui mêle comédie, chant, slam et hip-hop. 30 artistes vous transportent dans l'univers du plus grand dramaturge français.

Les personnages retracent l'histoire de Jean-Baptiste Poquelin, un homme qui a renoncé à son confort pour créer une troupe de théâtre avec la femme qu'il aime. Succès, obstacles, liberté, ennemis, comédie, drame et romance : ce spectacle musical est à la fois drôle et émouvant. Chansons, mélodies fortes, performances vocales et scéniques époustouflantes : une manière captivante et contemporaine de découvrir et redécouvrir Molière.

Remportez vos 2 places pour le spectacle et rencontrez la troupe de Dove Attia dans les coulisses du Zénith !

Pour vous inscrire, envoyez CAEN ou ROUEN par SMS au 7 11 12 (3x65 centimes + prix d'un SMS).