Rouen. J'ai testé les jeux du Quiz room : une expérience unique comme à la télé

Buzzers, musique et pupitres, on se croirait sur un plateau télé. Cette semaine, avec l'équipe de la rédaction, on a testé le Quiz room de la rue de Fontenelle, à Rouen. Léo Grueber est aux manettes de l'établissement, où il s'occupe entre autres de l'accueil des joueurs. Après avoir déposé nos affaires, Léo nous explique le principe du Quiz room : "On propose des jeux de quiz ou des blind test dans une salle avec une ambiance plateau télé."

Bloquer ses adversaires avec des jokers

Le responsable nous met dans l'ambiance : "C'est parti pour une heure de quiz et une demi-heure de blind test. Est-ce que vous vous entendez bien ?" Heureusement, la réponse est positive. Parce qu'attention : lors du quiz, des jokers nous permettent de bloquer nos adversaires ! Mieux vaut donc ne pas être rancunier, une fois le jeu terminé...

Dans la salle, Léo apporte quelques précisions : "Vous avez devant vous des buzzers et un écran." Lorsqu'une question est posée, quatre réponses apparaissent devant notre pupitre. Le principe ? Appuyer en premier sur le buzzer... Et gare à ceux qui seraient trop brusques parce que "les buzzers sont assez fragiles", sourit-il. "Vous êtes prêts ? Alors à tout à l'heure", nous lance Léo.

A cet instant, notre esprit de compétition prend le dessus sur notre amitié. Que le quiz commence ! Les lumières se sont éteintes et la voix off - baptisée Ambre - nous rappelle les règles du jeu. Avant chaque question, nous avons la possibilité d'utiliser nos jokers : prendre les points de ses adversaires, bloquer quelqu'un pour l'empêcher de jouer ou encore doubler ses points. Pendant une demi-heure, 30 questions nous sont posées. A chaque fois, pour nous aider, le thème est annoncé, ce qui nous permet d'anticiper. Lors de la première manche, je suis dans les premières au fil du jeu, je commence à perdre pied. Tout s'enchaîne très rapidement car, lors de la deuxième manche, plus on répond vite, plus on marque des points. Et ce n'est pas là où je brille le plus. Résultat : je termine bonne dernière.

Heureusement, je me rattrape au blind test ! Au début, il faut uniquement trouver le titre de la chanson qui passe, puis le titre et l'artiste. Incollable sur les années 1990-2000, j'ai un peu péché sur les années 1970. Mes concurrents l'ont bien perçu et m'ont empêchée de répondre lorsque je marquais trop de points. J'ai terminé deuxième du blind test... Je suis partie avec une seule envie : prendre ma revanche !