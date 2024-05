Jeu. Gagnez 2 places pour le concert Queen Extravaganza au Zénith de Rouen le 24 mars 2024

Jeu, cadeau. Queen Extravaganza est le groupe de reprises officiel de Queen produit par Roger Taylor et Brian May. Ils se produisent depuis plus de 10 ans. C'est un collectif de musiciens talentueux sélectionnés par Roger Taylor et Brian May pour performer les titres du plus grand groupe au monde.