Le Havre. Incendie au Rond-Point, un homme retrouvé mort dans un appartement

Un incendie s'est déclaré en fin de journée, dimanche 18 février, dans un immeuble de la rue Hilaire Colombel, au Havre, dans le quartier populaire du Rond-Point. Les habitants ont été contraints de sortir de chez eux vers 17h15. L'un d'eux, un homme âgé d'une cinquantaine d'années, a malheureusement été retrouvé inanimé à l'intérieur de son appartement.

Dans la cour de l'immeuble, des débris de l'incendie.

Une enquête ouverte

Il est encore trop tôt pour en savoir plus sur l'origine du sinistre. Le parquet du Havre indique avoir ouvert une enquête pour recherche des causes de la mort. Dans le hall de l'immeuble, une odeur de brûlé persiste. Des traces sont également visibles sur les façades avant et arrière de cet immeuble de trois étages.

Le feu s'est produit dans un immeuble d'une rue perpendiculaire à la rue Aristide Briand.

Pour l'heure, les occupants ont été relogés. Selon une riveraine, les secours sont restés sur place jusqu'en milieu de soirée.