Calvados. Les pompiers cherchent des saisonniers pour cet été

Vous êtes pompier et vous voulez changer d'air ? C'est le moment de postuler. Les pompiers du Calvados cherchent environ 45 sapeurs-pompiers volontaires pour la saison estivale (juillet et août) afin de se préparer au regain d'activité sur la période.

45 places à pourvoir

Les besoins concernent notamment les zones du littoral dans le Bessin, le pays d'Auge et la Côte Fleurie, là où "l'activité est beaucoup plus dense pendant l'été", précise le Service départemental d'incendie et de secours du Calvados. Les intéressés pourraient donc venir prêter main-forte aux casernes de Bayeux, Ouistreham, Courseulles-sur-Mer, Villers-sur-Mer, Houlgate, Trouville-Deauville, Cabourg et Honfleur. "La fréquentation explose sur ces secteurs. Il faut être prêt", poursuit le Sdis14.

Les conditions pour postuler sont les suivantes : il faut déjà être formé en tant que pompier volontaire, avoir plus de 18 ans et avoir le permis de conduire. Des solutions d'hébergement dans les lycées sont à l'étude pour accueillir les saisonniers.

Pour postuler, rendez-vous sur le site des pompiers du Calvados.