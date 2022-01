La démocratie de proximité a la cote

Lundi 19 octobre avait lieu à la mairie de Caen le conseil municipal. Il s'agissait notamment de faire le point sur l'efficacité des États généraux de la démocratie de proximité qui avaient eu lieu en novembre 2008 et rassemblé 450 personnes. Aujourd'hui, on compte neuf conseils de quartier à Caen. Des méthodes de communication dont se réjouissent les élus, verts notamment, et qui témoignent d'un certain succès, si l'on observe la fréquentation. Le but de ces rencontres est de comprendre les attentes des Caennais. Prochains États généraux de la démocratie de proximité en novembre 2010.



