Télévision. Le chef étoilé Mory Sacko a tourné en Normandie : son émission "Cuisine ouverte" à voir ce week-end

C'est l'une des figures emblématiques de la gastronomie française : Mory Sacko. Le chef étoilé, révélé par "Top chef" est à la tête de l'émission "Cuisine ouverte" sur France 3. Entre fin janvier et début février il s'est rendu à Caen, Deauville, Trouville-sur-Mer, Honfleur, Fécamp et Saint-Jouin-Bruneval. En Seine-Maritime, Mory Sacko a rencontré Rodolphe Potier, le nouveau chef étoilé du Donjon d'Etretat et Pierre Caillet, le chef étoilé de Valmont.

L'émission est à voir ce samedi 9 mars à 20h30 sur France 3.