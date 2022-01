Le monde de Sylvain Augier vu à Caen

Deux représentations sont prévues, l'une à 14 heures et l'autre à 20 heures, au Centre des congrès de Caen. Le tarif pour assister à ce long-métrage est de 10 euros. Le film "Mon regard sur le Monde - vu du ciel" présente des plans, pris d'hélicoptère, du Mont Saint-Michel, de la Manche et d'ailleurs. Le commentaire sur images est assurer en direct par Sylvain Augier, journaliste et ancien présentateur de "Faut pas rêver" et "La carte au trésor".



