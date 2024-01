Manche. La route entre Saint-Jores et Périers fermée à la circulation

En décembre dernier, suite aux fortes pluies, un talus situé sous la route départementale 24 à Saint-Jores au hameau Les Belles Croix s'est effondré. Des travaux ont débuté en ce début d'année, mais lors du démarrage de ces réparations, une importante canalisation d'eau s'est rompue et doit donc être elle aussi réparée. Pour ce faire, le conseil départemental de la Manche indique la route sera fermée à la circulation pendant quelques jours entre Périers et Saint-Jores. Pendant la période des réparations, la circulation sera déviée par la route départementale 971 Périers Carentan et la route départementale 903 entre Carentan La Haye.