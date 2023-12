Télévision. L'Amour est dans le pré : qui est Valentin, le candidat de la Manche ?

Il se lance à la conquête du grand amour et s'apprête à vivre cette aventure un peu folle qui pourrait chambouler sa vie. Valentin Dudouit, de Saint-Amand, entre Saint-Lô et Torigni-sur-Vire, va participer à la 19e saison de L'Amour est dans le pré sur M6.

Un jeune "joyeux, gentil et généreux"

Le jeune homme de 26 ans, qui est allé au collège Albert-Camus de Torigni-sur-Vire, est éleveur de vaches laitières dans son exploitation familiale. L'agriculteur, totalement investi et passionné dans sa profession, est décrit comme un homme "joyeux, gentil et généreux", mais aussi "fêtard et rigolo". Il a mis de côté sa vie sentimentale depuis ses 19 ans.

Son portrait ainsi que celui des 14 autres candidats seront diffusés à compter du lundi 8 janvier 2024, à 21h10.