[Rétrospective]. Météo, cocaïne, morts-vivants… Les cinq infos à retenir de 2023 dans la Manche

Clap de fin pour l'année 2023. Cette année a été pleine d'informations dans la Manche. Tendance Ouest s'arrête sur les cinq principales, entre des tempêtes météo, des échouages de drogues ou encore une série de morts-vivants tournée au Mont Saint-Michel.

Météo

L'année 2023 n'a pas été celle du soleil et de la sécheresse comme 2022. Elle a commencé par l'arrivée de la tempête Gérard qui a frappé le département le 16 janvier. Cela a ensuite été le tour de la tempête Mathis le 31 mars, puis la tempête Noa le 12 avril. Début août, ce n'était pas mieux, notamment le 3, avec Saint-Lô qui a connu quelques inondations. Enfin, l'année s'est terminée avec la tempête Ciaran qui a fait beaucoup de dégâts et privé d'électricité de nombreux foyers.

A cause de la tempête Ciaran, des objets ont décollé un peu partout dans la Manche, comme ce trampoline.

Cocaïne

Pour cette information, il faut remonter au tout début de l'année, au dimanche 26 février. Des ballots de drogue se sont échoués sur la plage de Réville, dans le nord-Cotentin. Après analyse, il s'agissait de cocaïne. Cette drogue aurait été emballée au Brésil et destinée au marché anglais.

La drogue a rapidement été récupérée par les gendarmes. Ils ont surveillé la zone plusieurs jours pour éviter l'arrivée de narco-touristes.

Viol avec actes de barbarie

Cette information a secoué la Manche début août. Une jeune femme de 29 ans a été violée par un jeune homme de 18 ans, Omar N. Il lui aurait aussi infligé des actes de barbarie. Aujourd'hui, la jeune femme est sortie de l'hôpital et "poursuit son combat", explique son père.

Une série au Mont Saint-Michel

Le Mont Saint-Michel est l'une, voire la star de la Manche. Il est connu dans le monde entier. S'il est déjà apparu dans des films, il est maintenant aussi possible de le voir dans une série : The Walking Dead : Daryl Dixon. L'équipe de production et les acteurs sont venus tourner des scènes directement sur le rocher en mars, ce qui a attiré les fans de l'acteur Norman Reedus.

L'acteur principal de la série post-apocalyptique The Walkingg Dead : Daryl Dixon, Norman Reedus, a pu signer des autographes au Mont Saint-Michel, entre deux scènes. - Aurélien Grée

Les Macron et Madame Biden

Le Mont n'a pas accueilli que des acteurs cette année. Il a aussi vu le président de la République. Emmanuel Macron est venu le 5 juin pour un discours sur le patrimoine, avant d'aller remettre des bérets verts aux nouveaux commandos avec Léon Gautier, le lendemain, dans le Calvados. Quelques semaines plus tard, le 26 juillet, son épouse, Brigitte Macron, a fait découvrir la Merveille à la première dame des Etats-Unis d'Amérique, Jill Biden.

Brigitte Macron et Jill Biden, à leur arrivée au Mont-Saint-Michel, le 26 juillet. Un déplacement très sécurisé.

