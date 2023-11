Cherbourg. Viol et actes de barbarie : la jeune femme de 29 ans est sortie de l'hôpital

L'annonce a été faite à Tendance Ouest ce jeudi 16 novembre, dans la matinée, par Ludovic Loir, le père d'une jeune femme âgée de 29 ans victime le 4 août dernier chez elle à Cherbourg d'un viol et d'actes de barbarie par Oumar N., suspect de 18 ans. Sa fille est sortie de l'hôpital Pasteur début novembre, précise-t-il. "Elle doit s'y rendre tout de même régulièrement pour des examens de contrôle."

"Elle poursuit son combat"

Jeudi 12 octobre, lors d'un entretien avec Tendance Ouest et La Manche Libre, le papa avait indiqué que sa fille, qui était sortie du coma début septembre, ne pourrait pas sortir du centre hospitalier "avant plusieurs semaines". Jeudi 16 novembre, Ludovic Loir précise aussi que la victime a commencé des séances de kinésithérapie, "ce qui induit beaucoup de fatigue" : "Elle a, malgré tout cela, un bon moral et poursuit son combat." La jeune femme a également eu connaissance de "ce formidable élan de solidarité et de générosité" juste après la mise en ligne de la cagnotte et remercie toutes les personnes y ayant participé.