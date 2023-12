Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mardi 19 décembre

Bélier

Attention à ne pas trop vous dépasser physiquement, vous avez besoin de vous délasser pour vous recentrer sur vos objectifs de base.

Taureau

Pour vous, les choses vont bon train dans le domaine des amours. Un vent de nouveauté décide de souffler sur vos sentiments.

Gémeaux

Prendre de nouvelles décisions à long terme pour votre avenir financier est positivement à l'ordre du jour. Alors, prenez des dispositions pratiques rapidement.

Cancer

Le passé revient en force, aujourd'hui, pour le pire ou pour le meilleur, vous avez peut-être des comptes à régler.

Lion

Si vous êtes lancé dans des recherches, la chance sera avec vous pour provoquer des rencontres extrêmement positives à long terme.

Vierge

C'est une journée remplie de pièges laissés par des gens susceptibles, émotifs ou capricieux.

Balance

Vous devrez garder votre calme pour planifier vos nouveaux plans. Réfléchissez et n'en parlez pas encore.

Scorpion

Vous ne savez plus où donner de la tête face à un planning très chargé. Attention, toutefois, à ne pas gaspiller inutilement votre énergie.

Sagittaire

Pas de place pour l'ennui aujourd'hui ! Mais méfiez-vous de vos impulsions car elles pourraient vous conduire à ne pas terminer ce que vous avez commencé.

Capricorne

Vous pourrez expérimenter une nouveauté dans votre vie quotidienne, une nouvelle habitude qui vous rendra plus à l'aise et plus libre.

Verseau

Vos relations affectives sont au beau fixe et cette météo engageante vous encourage à faire de nouveaux projets, à viser plus haut et plus loin.

Poissons

Restez dans la même dynamique que celle qui vous anime en ce moment. Vous êtes dans un bon état d'esprit, ce qui facilite vos actions au quotidien.