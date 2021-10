La recette : vert pistache, couleur gourmande

Pour 4 personnes :

250 ml d’eau

100 g de beurre

105 g de farine

1 cuillerée à soupe de sucre cristallisé

4 oeufs

une pincée de sel

½ litre de glace à la pistache

Décoration glace royale :

400 g de sucre glace

2 blancs d’œufs

jus d’un citron

colorant alimentaire vert



Préchauffer le four à 200°C.

Faire chauffer l’eau, le sucre et le beurre dans une casserole à feu doux, attendre que le beurre soit fondu et que le mélange commence à frémir. Ajouter la farine, le sel et battre vigoureusement jusqu’à ce que le mélange soit homogène et se décolle des parois. Retirer du feu, puis ajouter les œufs entiers, continuer de battre.

Avec une cuillère, déposer des petits tas de pâtes sur une feuille surfurisée, et faire cuire les choux environ 30 mn à 200°C puis ouvrir le four légèrement et laisser cuire encore 15 mn (les choux vont se durcir, se sécher...). Laisser refroidir sur une grille. Préparer le glaçage : presser le citron, verser le jus sur le sucre glace puis les 2 blancs d’œufs. Battre le mélange jusqu’à ce qu’il blanchisse et soit lisse, ajouter le colorant et finir de mélanger. Ouvrir les choux en deux, déposer une cuillerée de glace à la pistache, refermer avec son chapeau, napper le dessus du glaçage et décorer avec quelques pistaches concassées.