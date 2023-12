Cherbourg-en-Cotentin. Un nouvel agrandissement prévu pour Le Petit Vapoteur en 2024

La cigarette électronique continue de séduire. L'entreprise Le Petit Vapoteur, dont le siège est basé rue de Sauxmarais, dans la zone d'activité de Tourlaville, se porte "extrêmement bien", selon Tanguy Gréard, l'un des deux cofondateurs : "Nous sommes actuellement 400 collaborateurs (basés dans toute la France)."

Un chiffre d'affaires record prévu pour 2023

Selon lui, entre trois et quatre millions de fumeurs ont été convertis à cette cigarette électronique : "Il en reste dix à conquérir." L'entreprise prévoit un chiffre d'affaires record dépassant les 130 millions d'euros pour l'année 2023. Le chiffre d'affaires s'élevait à 115 millions d'euros l'an dernier : "Nous sommes en France à plus de 80 magasins et nous allons continuer à nous étendre, nous allons en ouvrir deux par mois l'année prochaine."

Tanguy Gréard, un des fondateurs de l'entreprise Le Petit Vapoteur

Un agrandissement prévu

Pour l'entreprise, il n'est pas du tout question de quitter Cherbourg-en-Cotentin, bien au contraire. "Bien sûr, logistiquement parlant, ça pourrait avoir un intérêt de partir ailleurs, mais nous resterons ici car nous aimons participer localement au développement de la ville et du territoire", ajoute Tanguy Gréard. Ce n'est donc pas un déménagement mais un agrandissement des bâtiments actuels de 6 000m2 en projet grâce à du terrain situé juste à côté de l'entreprise.