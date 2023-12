Droits humains. Entre moisissures et surpopulation : l'état catastrophique de la prison de Rouen

"Plusieurs problèmes compromettent la sécurité du personnel et des personnes détenues", soulignent amèrement les organisations syndicales de la maison d'arrêt de Rouen, dans un courrier en date du 6 décembre dont nous avons pris connaissance jeudi 14 décembre via l'AFP. Ils incitent vivement à "prendre les mesures nécessaires pour résoudre ces problèmes de manière rapide et effective".

Cette lettre fait état d'un grand nombre de dysfonctionnements, à commencer par des toitures en "très mauvais état", qui amènent "moisissures" et "infiltrations d'eau" dans de nombreuses cellules ou espaces communs. Ces dégradations ont poussé à la fermeture de 45 cellules, d'autres encore sont à venir, ce qui provoque une surpopulation dans celles qui sont encore en état.

Des plafonds qui s'effondrent

Certains couloirs ainsi que "le plafond des douches du premier étage" se sont effondrés et mettent en danger "la vie et l'intégrité physique" des occupants, détenus ou non, du bâtiment, sans qu'aucuns travaux de rénovation ne soient entrepris selon eux. Il en va de même pour le monte-charge hors service, les morceaux du mur d'enceinte ou du quartier disciplinaire qui "tombent", les évacuations des eaux usées "totalement obstruées". Une situation totalement inacceptable selon les syndicats.

90 cellules fermées et 120 % de surpopulation

Une situation qui crée du stress et de l'insécurité tant du côté du personnel et des détenus et qui pourrait créer des conflits et de la violence. La directrice de la prison de Rouen, Elise Theveny, a "décidé de fermer 90 places de détention", afin de préserver la sécurité, "nous sommes à un niveau de surpopulation de 120 % chez les hommes" a-t-elle expliqué, "les détenus sont majoritairement triplés en cellule".

Selon les chiffres officiels de l'administration pénitentiaire, la maison d'arrêt de Rouen comptait début novembre 643 détenus écroués pour 614 places de détention dont 58 pour les femmes.

