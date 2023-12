Caen. En 2024, le stationnement sera plus cher en centre-ville

À partir de janvier 2024, il faudra payer plus cher pour se garer dans le centre-ville de Caen. L'heure de stationnement va augmenter de 30 centimes et passe de 1,50 € à 1,80 €.

S'aligner sur Rouen et Le Havre

Cela concerne uniquement la zone rouge, soit le centre ancien de la Ville. "Je conçois que ce n'est pas glorieux pour les habitants mais il faut rappeler qu'en huit ans, le tarif n'a jamais augmenté", précise le maire Joël Bruneau. Par cette mesure, la Ville souhaite se calquer sur les villes voisines de taille équivalente. Au Havre comme à Rouen, le tarif est fixé à 1,80 €/heure pour les habitants.

Cela permet également de subvenir aux besoins de fonctionnement de la Ville, estimés à 140 millions d'euros pour l'année 2024. Le stationnement payant à Caen permet de réaliser quatre millions d'euros de recettes par an. Dans le même temps, les parkings gratuits de la place Guillouard et de la place Monseigneur des hameaux vont devenir payants.

"On souhaite éradiquer les voitures ventouses" poursuit l'élu. La première heure de stationnement restera gratuite le samedi. Les horaires de parking payant restent également identiques : de 9h30 à 12h30 et entre 14h et 19h. Cette mesure reste soumise au vote du conseil municipal prévu début janvier.