Tourville-la-Rivière. Aire de grand passage : le jugement bientôt rendu

L'arrivée d'une aire de grand passage pour accueillir les gens du voyage à Tourville-la-Rivière fait débat depuis près d'un an. Vendredi 8 décembre, la Ville a été convoquée au tribunal administratif de Rouen après avoir déposé un recours contre la décision de l'ancien préfet de Seine-Maritime Pierre-André Durand. En 2021, la Métropole Rouen Normandie a retenu le terrain de la Briqueterie à Oissel, mais le maire Stéphane Barré a affirmé que sa Ville faisait déjà beaucoup pour la mixité sociale. Pierre-André Durand, préfet de Seine-Maritime à cette époque, a tranché, en imposant en 2022 la création d'une aire à Tourville-la-Rivière. Selon Maître Frédéric Weyl, avocat de la défense, "il n'y a pas eu d'étude préalable. Je pense que dans un dossier comme celui-là, on devrait commencer par là pour savoir si c'est le bon choix". Dans sa plaidoirie, Me Weyl a indiqué qu'il s'agit ici d'une politique du fait accompli. "Pour que le préfet rende un jugement qui ne soit pas déconnecté des réalités, qu'il vienne voir à Tourville-la-Rivière." Le jugement sera rendu vendredi 12 janvier.

