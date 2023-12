Manche. La Maison de justice et du droit fête ses 10 ans

La Maison de justice et du droit (MJD) a été créée à Saint-Lô il y a 10 ans. Jeudi 7 décembre, les services de la justice et les collectivités locales ont célébré cet anniversaire. En dix ans, 63 237 personnes ont été accueillies pour 44 339 informations juridiques données. En moyenne, les trois permanents reçoivent 47 personnes par jour.

"Nous sommes trois personnels permanents à répondre aux personnes qui se posent des questions, que ce soit en matière familiale, en matière pénale, administrative, une question sur le logement ou bien un litige de voisinage", détaille Jessica Leclerc, la coordinatrice de la MJD. Depuis un an, la Maison est installée en plein cœur de Saint-Lô. "La visibilité est plus grande", assure la coordinatrice. Elle ajoute : "Les jours de marché, nous avons une influence de présentation physique un peu plus grande. Les usagers profitent du marché pour franchir la porte et exposer leurs problématiques."

De nombreuses permanences

Différentes institutions viennent assurer des permanences à la MJD. Il est possible d'avoir un rendez-vous avec un avocat, un notaire ou avec des associations spécialisées sur les mesures de protection familiale. Des délégués du procureur peuvent venir notifier des mesures alternatives aux mesures pénales, une association d'aides aux victimes peut y écouter les victimes et le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut y faire ses suivis. La MJD est aussi le lieu de règlement à l'amiable de conflit avec la présence certains jours de médiateurs familiaux, de conciliateurs de justice et bientôt, en 2024, de médiateurs civils.