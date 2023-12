Rouen. Nightline : un dispositif en faveur de la santé mentale des étudiants 

Nightline, c'est le nom d'une association créée en 2016 qui vise à préserver la santé mentale des étudiants. Elle est née sous l'impulsion de l'Irlandais Patrick Skehan et d'autres étudiants convaincus de l'importance de la prise en compte de la santé mentale des jeunes. Depuis septembre, une antenne normande a vu le jour. L'objectif : permettre aux étudiants rouennais d'exprimer leur mal-être, leur coup de mou et trouver une oreille attentive. "Il n'y a pas de petits soucis. Le but, c'est qu'ils vident leur sac", explique Ibtissam Madi, chargée de mission au sein de Nightline Normandie. Depuis jeudi 7 décembre, une ligne d'écoute peut être utilisée par tous les étudiants de la région, de 21h à 2h30. Douze bénévoles se relaient pour les écouter. Ils se rendent également sur les campus pour sensibiliser les étudiants à l'importance de préserver leur santé mentale.

Pratique. Contact au 02 79 02 12 87 ou sur nightline.fr/normandie. Attention, la plateforme n'est pas ouverte en dehors des créneaux horaires indiqués ci-dessus.