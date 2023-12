[Photos] Rouen. Les vitrines se mettent à l'heure de Noël

Prêt-à-porter, magasin de jouets ou de décorations, chocolatiers… A Roue, chacun se prépare au grand rush des fêtes. Les vitrines de la ville ont revêtu leurs habits de lumière et se sont mises aux couleurs de Noël pour attirer le chaland. Chacun dans son style, plutôt élégant ou carrément kitsch, participe à l'atmosphère magique de cette période de l'année.

Moutons, pingouins et père Noël

Chez Moa intérieur, Nathalie Leprêtre, la gérante, a à cœur de faire une belle vitrine chaque année. "On en a les moyens puisqu'on est dans la décoration d'intérieur", explique-t-elle, admettant aussi qu'il s'agit d'un plaisir très personnel. Pour elle, la vitrine très généreuse représente trois jours de travail avec, en star cette année, des moutons en vraie laine de moutons. A quelques encablures de là, aux Jouets en bois, Elise Tyc a aussi repensé sa vitrine aux couleurs de Noël. "On a le joli clin d'œil des boules à neige ou encore un décor de Noël qui tourne à la chaleur des bougies, des petits pingouins polaires…", sourit-elle. Chez HDI parfum d'équivalence, c'est Noël quasi depuis Halloween ! Avec un père Noël géant animé grandeur nature qui attire les curieux et suscite de nombreuses photos. "Celui-là, on l'a trouvé sur un site d'annonces et on a tout de suite craqué", explique Brandon Vadeleau, l'un des gérants.