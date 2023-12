Cadeaux. Cette semaine, gagnez la Nintendo Switch Lite et un jeu Harry Potter !

Pour patienter jusqu'à Noël, Tendance Ouest vous envoie à Poudlard !

Deux consoles Nintendo Switch Lite (turquoise) et le jeu Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard sont à gagner cette semaine !

Découvrez le Poudlard des années 1800. Forgez des alliances, combattez des mages noirs et façonnez le destin du monde des sorciers. Apprenez des sortilèges, préparez des potions, faites pousser des plantes et soignez des créatures magiques tout au long de votre voyage. Découvrez votre maison, forgez des relations et maîtrisez les compétences pour devenir la sorcière ou le sorcier que vous voulez être.

Découvrez le monde des sorciers, dans une nouvelle aventure, à une époque oubliée !

Pour vous inscrire, envoyez TO par SMS au 7 11 12 (3x65 centimes + prix d'un SMS).

Tirages au sort vendredi 8 décembre à 8h45 dans Normandie Matin, avec Thibault Deslandes ET à 16h45 avec Aline dans Ma Normandie.