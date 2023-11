Eure. Un mort dans une collision voiture-poids lourd à Lyons-la-Forêt

Les secours de l'Eure ont été appelés vers 8h52, vendredi 24 novembre, après un grave accident à hauteur de Lyons-la-Forêt. Un poids lourd et une voiture sont entrés en collision. Dans le choc, le conducteur de la voiture, un homme âgé de 30 ans, a été déclaré mort. Selon les pompiers, l'accident a impliqué deux autres véhicules. On dénombre deux autres victimes, un homme de 42 ans et une femme de 37 ans, tous les deux légèrement blessés.