Alençon. Une nouvelle boutique éphémère pour redynamiser le centre-ville

Bijoux faits main, savons, tableaux et autres créations artisanales ou artistiques… 17 artisans et producteurs de l'association "Il était une fois" investissent jusqu'au 30 décembre la nouvelle boutique éphémère "Le 20", située rue aux Sieurs à Alençon. Propriété de la municipalité, elle a ouvert ses portes jeudi 16 novembre pour tenter de redynamiser le centre-ville.

Boutique fixe et nouvelle clientèle

Aucun des exposants n'a de magasin fixe. "Nous faisons des marchés de créateurs", commence Nadège Lenas, qui travaille le bois et l'ardoise à Alençon. "Les gens nous voient et nous demandent souvent : 'Vous n'avez pas de boutique ?'. Là, ils ont l'opportunité pendant un mois et demi de nous retrouver en non-stop", se réjouit la créatrice d'Art'boise.

La boutique permet également de rencontrer une nouvelle clientèle pour certains. C'est le cas de Lola Guillain-Lessieu. L'artisane de Bouture et couture est basée à Longny-au-Perche. "Il y a des gens qui ne se déplacent pas sur les marchés, explique-t-elle. En plus, en centre-ville, il y a des gens qui passent devant la boutique, elle intrigue et ils rentrent. Peut-être qu'ils ne vont pas faire d'achat mais ils vont prendre deux ou trois cartes de visite. C'est comme ça que ça marche aussi."