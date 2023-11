Seconde Guerre mondiale. Libération de Caen : des témoins de l'époque recherchés par la Ville

Les commémorations du Débarquement, mais aussi celles de la libération de Caen approchent. Le 19 juillet prochain, la ville célébrera le 80e anniversaire de sa libération. A cette occasion, la municipalité recherche des témoins de cet événement : des vétérans ayant libéré la ville et leurs descendants, qu'ils soient canadiens, français ou britanniques, les Caennaises et les Caennais présents à Caen entre 1939 et 1945 et leurs familles ou encore les acteurs de la transmission de la mémoire comme des présidents d'associations, professeurs, enseignants, etc.

Les personnes concernées par cet appel et qui souhaitent se faire connaître peuvent écrire à l'adresse mail :

relationspubliques@caen.fr.