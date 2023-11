Le Havre. "Allez le foot" : quand le succès du HAC inspire (encore) des musiciens

But, corner, péno, poteaux, apéro… Les petits plaisirs du football sont tous dans le clip du groupe havrais Celeritas, qui a publié mercredi 15 novembre Allez le foot. Un hymne techno en forme d'hommage au Havre Athletic Club, dont le clip a été tourné en septembre dernier au stade Océane. On y voit les trois compères adeptes de l'eurodance danser dans les coursives, les tribunes et en bord de pelouse (interdiction formelle d'y poser le pied !), vêtus du maillot 2022-2023 du HAC, celui de la montée en Ligue 1.

La vidéo, réalisée par VH Visual, est un prélude à la sortie du prochain album de Celeritas, à paraître en janvier, dans lequel on retrouvera également un duo avec le producteur eurois Michel Hubert.

D'autres hommages au HAC

Ce n'est pas la première fois que l'épopée du HAC inspire les artistes locaux. Le premier à dégainer un titre hommage avait été Nino Gotfunk, dès le mois d'août, avec Champions, morceau solaire en collaboration avec Scars, Mila Green et Nayah John, à retrouver sur l'album Global warming night fever.

Le rappeur Médine avait lui aussi posé un couplet en l'honneur du HAC, à l'occasion de la révélation du maillot 2023-2024.