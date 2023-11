Santé. La Normandie en alerte maximale face à la bronchiolite

La bronchiolite frappe la France entière de plein fouet. Depuis trois semaines, la vigilance est à son plus haut niveau sur tous les territoires. Ce virus respiratoire touchant principalement les enfants de moins de deux ans est particulièrement virulent depuis quelques années. Il s'attaque principalement aux petites bronches et provoque de la toux, des difficultés respiratoires et de la fièvre.

Niveau maximal pour la bronchiolite.

Si cette affection est le plus souvent bénigne, elle est tout de même responsable d'un nombre d'hospitalisations non négligeables. En Normandie, elle a causé 102 hospitalisations cette semaine, soit une progression de 18.4% selon l'Agence régionale de santé (ARS) par rapport à la semaine précédente. L'ARS assure même qu'elle est à l'origine de 39.7% des hospitalisations des enfants de moins de deux ans cette semaine.

Elle rappelle que le respect des gestes barrières permet d'éviter les contaminations.

Les gestes à connaître pour limiter la contagion.