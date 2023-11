Rouen. Michel Bussi prête sa plume au père Noël pour répondre aux lettres des enfants !

Défi accepté par le Normand qui prêtera donc sa plume pour cet exercice fastidieux qui débute avec l'ouverture, mardi 14 novembre, du secrétariat du père Noël. Une tradition qui perdure depuis 1962 et la première réponse officielle aux lettres des enfants, "coécrite" par la célèbre pédiatre Françoise Dolto. Pour Michel Bussi, plus qu'une tradition, c'est un passage obligé.

Vous semblez attaché à cet exercice, que représente cette lettre du père Noël pour vous ?

"Tous les parents ont déjà accompagné leurs enfants pour écrire une lettre au père Noël, c'est d'ailleurs souvent la première lettre qu'un enfant écrit, peut-être même la seule fois où les enfants écrivent une lettre papier, un peu réfléchie. Les parents souvent font un effort pour dire que non, ce n'est pas juste une liste de course, il faut quand même y mettre les formes. Et puis, ce n'est pas anodin d'écrire quelque chose, de l'envoyer et d'attendre une réponse, ça prend encore plus de sens aujourd'hui, où on est dans l'immédiat et l'immatériel dans nos échanges et qu'on n'écrit plus tant de lettres que ça, et les enfants encore moins."

Quel est, vous-même, votre rapport à Noël et à l'enfance ?

"J'ai beaucoup écrit pour la jeunesse, même dans mes romans adultes, il y a toujours des enfants, j'ai écrit sur le Petit Prince, je suis engagé auprès du Secours populaire pour l'enfance aussi, donc il y a beaucoup de choses qui me raccrochent à ça. C'est ce que j'aime aussi dans mes romans, c'est la part de merveilleux par rapport à des choses qui sont tristes ou douloureuses. Et c'est ça aussi la magie du père Noël. On a un pouvoir d'imaginaire, une capacité à rêver, à transformer la réalité en autre chose, et le mythe du père Noël, c'est un des plus beaux mythes pour ça."

Le secrétariat du Père Noël se trouve dans le sud de la France, mais l'histoire de ces lettres et de ces réponses surtout, trouve son origine en Normandie ?

"C'est né à Veules-les-Roses, on ne le sait pas, mais c'est la postière de Veules-les-Roses qui, la première, s'est mise à répondre aux lettres du père Noël, que les enfants postaient et qui, évidemment, était mises à la poubelle. Elle a fait ça pendant 12 ans, jusqu'à ce que ça remonte au ministre des Postes, à l'époque Jacques Marette, qui se demandait ce qu'on allait pouvoir faire de toutes ces lettres. Le hasard veut que la sœur de ce ministre soit Françoise Dolto, pédiatre très attachée au mythe de l'enfance. Elle a dit 'il faut à tout prix répondre aux enfants', et donc elle a écrit la première réponse au père Noël, qui est une lettre un peu historique. Elle en a écrit une autre une 1981 et puis, le reste du temps, ça a été des fonctionnaires des postes qui ont cette lettre."

• Lire aussi. Rouen givrée. Marché de Noël, animations, spectacles, illuminations… Le programme de six semaines de fête

Michel Bussi sera dans l'atelier du père Noël, jeudi 16 novembre, à Libourne, pour lire les premières lettres. Les enfants ont jusqu'au 20 décembre pour adresser leur lettre au père Noël, dans une enveloppe sans timbre, avec l'adresse de leur choix et la simple mention "Père Noël". Pour les plus connectés, une lettre numérique peut être envoyée sur pere-noel.laposte.fr.