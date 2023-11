Football. National : un début de saison séduisant pour le FC Rouen

Le FC Rouen semble être sur un petit nuage en ce début de saison de National. Deuxièmes du classement derrière le Red Star parisien, le seul club qui s'est imposé pour le moment face aux Diables Rouges (3-2), les joueurs de Maxime D'Ornano continuent leur bonne dynamique. Peut-on parler d'exploit ? Le coach Maxime D'Ornano préfère y voir le fruit d'un travail collectif. "Les résultats sont cohérents, les gars sont investis, ils sont concentrés, il y a aussi un gros public qui nous soutient."

Le douzième homme au rendez-vous

C'est sans conteste un des moteurs du club rouennais cette année. Face à Avranches le 23 octobre, le club a d'ailleurs signé la deuxième meilleure affluence de son histoire en National, avec 6 128 spectateurs réunis au stade Diochon ce jour-là. "Ici, il existe quelque chose qu'il n'y a pas ailleurs, il y a une grosse ferveur. Il faut dire que le FCR, c'est une vraie histoire", reconnait le chef d'orchestre du club rouennais. "C'est une force supplémentaire quand on joue à domicile, c'est important après toutes ces années de difficulté", se réjouit le capitaine Clément Bassin.

Malgré les bons résultats, il n'est pas question, pour le moment, de rêver à une montée en Ligue 2. "On n'est qu'à un tiers du championnat, il ne faut pas oublier d'où l'on vient non plus, on fera un point à la trêve et on verra si on a quelque chose à jouer", déclare, prudent, le défenseur central. Légèrement diminué en raison de l'absence de plusieurs joueurs cadres, l'effectif se renforce avec le retour de blessure de Sofyane Bouzamoucha. "Icham Benkaid et Mohammed Ouadah sont en réathlétisation et Zana Allée ne va pas tarder à revenir", précise Maxime D'Ornano, qui doit se concentrer maintenant sur la Coupe de France avec ce déplacement, samedi 18 novembre, à Pontivy.