Normandie. Acheter ses Saint-Jacques pour les fêtes : nos conseils

Les fêtes de fin d'année approchent et vous vous penchez sûrement déjà sur le menu. Manger des Saint-Jacques vous paraît être une belle idée ? Alors ne tardez pas pour les acheter ! "Quand les fêtes arrivent, les prix grimpent très vite. Dès le début du mois de décembre, les prix partent à la hausse", affirme Alice Letourneur, vendeuse de poisson à Courseulles-sur-Mer.

Alice Letourneur est vendeuse de poisson à Courseulles-sur-Mer pour le chalutier le Raph'Al.

Elles se gardent une année entière

Depuis lundi 6 novembre, la baie de Seine est ouverte à la pêche. "La coquille est plutôt jolie, les noix ne sont pas trop mal, le corail est un peu petit, mais ça va évoluer au fil de la saison", poursuit la vendeuse. Et où donc acheter cette précieuse ressource ? Directement sur le port, évidemment ! "On a de la fraîcheur, on sait exactement d'où viennent les Saint-Jacques, et leur ouverture se fait en direct."

Acheter les coquilles Saint-Jacques plus d'un mois à l'avance sous-entend de devoir les conserver. Selon l'experte, vous pouvez les garder quatre jours dans votre frigo. Au-delà, il faut les congeler. "Avec la coquille si vous avez la place, ou épluchées." Ses conseils : "Il faut les mettre en boîte ou dans des petits sachets. Ne pas les rincer, mais les laisser dans leur jus. Il faut plutôt les rincer quand la décongélation est faite, puis bien les essorer pour éviter qu'elles ne recrachent l'eau à la cuisson."

Congelées, les coquilles se conservent "d'une année à l'autre". Et pour les décortiquer, "il faut surtout enlever la barbe et le petit bout noir". Et si on ne sait pas faire, le mieux, c'est de les acheter déjà épluchées !