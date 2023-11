Le Havre. Transat Jacques Vabre : départ des Imoca prévu mardi et des Ocean Fifty et Class40 lundi

L'annonce est tombée samedi 4 novembre. Après le passage des tempêtes Ciaran et Domingos, la fenêtre météo qui s'ouvre en début de semaine va permettre à l'ensemble des IMOCA, des Ocean Fifty et des Class40 encore en course, de rejoindre sur l'eau les ULTIM à l'assaut de l'Atlantique. La Transat Jacques Vabre se poursuit.

Reprise de la course lundi pour les Class40 et les Ocean Fifty

Lundi 6 novembre, à 10h30, les six Ocean Fifty s'élanceront pour la seconde manche entre Lorient et Fort de France en laissant l'île de Sal (Cap Vert) à tribord. Ce parcours de 4 320 milles obligera les tandems à viser au plus sud dès la sortie du golfe de Gascogne, leur vitesse permettant d'échapper au front qui se présente sur le proche Atlantique dans la journée du mercredi. A 10h45, ce sera autour des Class40 encore en course, de partir à leur tour sur un parcours de 3 500 milles vers Fort de France, où ils auront l'obligation de laisser l'île de Santa Maria (Açores) à tribord.

Départ des IMOCA mardi

Les 40 IMOCA s'élanceront du Havre mardi 7 novembre à 9h30. Ils quitteront le bassin Paul Vatine à partir de 4h du matin pour rejoindre le large. Les portes de l'écluse seront ouvertes à 4h45 pour une fin à 6h. Leur parcours de 3 750 milles prévoit également de laisser à tribord l'île de Santa Maria (Açores), comme les Class40.