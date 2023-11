Calvados. La Maison départementale des sports va "faciliter tous nos projets"

Le paysage sportif calvadosien s'apprête à entrer dans une nouvelle dimension. Courant janvier, la Maison départementale des sports doit être livrée, et inaugurée dans la foulée, à Hérouville-Saint-Clair. Comités départementaux, ligues et comités régionaux seront réunis sous un même toit, l'occasion d'améliorer la coopération entre tous. "Pour nous, c'est l'occasion de travailler encore plus près de nos partenaires. Cela va faciliter nos projets, fluidifier nos échanges. Nous allons imaginer encore plus de projets", glisse Pascale Hourquet-Delaporte, directrice de l'USEP Calvados, l'Union sportive de l'enseignement du premier degré.

Se structurer et coopérer

Concrètement, ce bâtiment va "apporter un toit aux nombreux comités qui n'en ont pas", explique Quentin Broggi, coordinateur du comité olympique et sportif du Calvados. "Ils vont pouvoir stocker du matériel, posséder des espaces de réunions, avec une salle polyvalente utilisable pour des assemblées générales ou des conférences. Il y aura aussi des espaces de convivialités : l'idée c'est de travailler ensemble, et quand on est plus proche ça va plus vite". Comprenez, les comités vont se structurer, partager leurs expériences, mutualiser leurs idées, et donc cela devrait découler sur vous, licenciés. Roger Louvet, président du comité départemental de cyclotourisme, l'a bien compris. "Ce ne sera qu'un plus, pour rencontrer les autres comités, les autres sportifs. On pourra par exemple mettre nos forces en commun côté bénévolat", imagine-t-il.

"Tous les locaux ont trouvé preneurs", se réjouit Quentin Broggi, heureux de voir "que plein de projets communs se mettent en place". Parmi eux, la venue de la flamme olympique à la fin du mois de mai prochain. On va parler sport dans le Calvados en 2024.