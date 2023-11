[Photos] Saint-Lô. Tempête Ciaran : le toit de cette salle de sport se soulève, des dégâts impressionnants

Le toit de la salle du Bouloir à Saint-Lô s'est complètement soulevé jeudi 2 novembre, à la suite du passage de la tempête Ciaran. Les vestiaires sont très endommagés. Ce lieu accueille différents sports comme l'escrime et la gym, fitness et remise en forme.

Une salle "inutilisable" pendant plusieurs mois

"La salle du Bouloir va donc être inutilisable pendant plusieurs mois et les entraînements d'escrime ne vont pas reprendre de sitôt", précise Joseph Danino, le président du club. Ce dernier ajoute que "toutes les tenues et les masques entreposés dans la grande salle ont pris l'eau et sont encore soumis aux intempéries". Tout ce matériel devra être sorti sur autorisation de Saint-Lô Agglo et de la Ville de Saint-Lô entreposé dans un local au sec et chauffé. "L'armoire contenant les cuirasses électriques n'a pas pris l'eau, et tout le matériel entreposé dans notre local (armes et matériel divers) non plus", ajoute Joseph Danino.