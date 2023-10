Cherbourg. Pêche : les tourteaux se font toujours de plus en plus rares

Où sont passés les tourteaux ? Plus de deux tiers de ces crabes auraient disparu depuis 2019. Si l'activité de pêche du homard et de l'araignée de mer est satisfaisante, celle du tourteau reste très inquiétante. A Cherbourg, des pêcheurs de petits bateaux se rappellent des belles années : "On pêchait 200kg de tourteaux par jour pour 200 casiers en 2019, se souvient Patrice Cauchois, pêcheur de L'Épilogue. Nous sommes aujourd'hui arrivés à seulement 30kg." Il y a donc un manque à gagner.

Quelles sont les explications ?

Le réchauffement climatique ou une bactérie pourraient être à l'origine de ce phénomène. Patrice Cauchois pense aussi que les tourteaux pourraient être partis plus au nord, côté Irlande. Alors que ce crustacé est normalement pêché jusqu'en début d'année, la profession doit donc s'adapter face à cette diminution, avec plus de bateaux pour le homard. Tout en respectant bien sûr et à chaque fois la réglementation.

Pour les espèces de poissons, le colin, le lieu jaune ou encore la sole se font rares, la raie brunette et le rouget-barbet restent très présents. Le thon rouge, soumis à des quotas de pêche stricts, fait aussi son apparition dans la Manche, sauf qu'il n'y a pas les autorisations de le pêcher pour l'instant dans ce secteur. Si celles-ci arrivent un jour, ce serait une "super" nouvelle, selon Patrice Cauchois.