[Photos] Calvados. Un gigantesque chantier de cathédrale reconstitué en Playmobil

Reconstituer le chantier de la Cathédrale Notre Dame de Paris en Playmobil, c'est le pari de Romain Gohel, originaire de Bayeux. Une idée folle née d'une rencontre avec une fabricante de crèche. Cette exposition gigantesque de 8m sur 4m est à découvrir à l'église de Montigny au sud de Caen jusqu'au 5 novembre.

600 playmobils pour 4 mois de travail

Quand on pénètre dans l'édifice, on ne sait pas où regarder tant le spectacle est impressionnant. Plus de 600 playmobils sur une table de 32m² occupent la moitié de l'espace. "Cette exposition m'a pris quatre mois de travail, et trois jours d'assemblage dans l'église", indique Romain Gohel. Passionné de Playmobil depuis toujours, toutes les figurines sont issues de sa collection. Il n'a reçu aucune aide. "Je n'aime pas trop qu'on y touche", plaisante-t-il avant de détailler le contenu. "On a une grande cathédrale en chantier avec tous les artisans autour, un village médiéval à côté, puis une petite église avec son cimetière. Il y a aussi un coin campagne, avec des vaches et un petit verger." Le tout surmonté par un convoi templier de huit mètres de long.

Derrière cette exposition, il a deux objectifs : faire découvrir le patrimoine et présenter ses playmobils pour "qu'ils ne restent pas au fond du carton". Il souhaite aussi en faire un outil pédagogique auprès des enfants.

Eglise de Montigny, "Les Playmobils au temps des bâtisseurs de cathédrales", jusqu'au dimanche 5 novembre de 14h à 18h. Entrée libre. Tel 06 60 86 34 83. A partir du 6 novembre pour les groupes scolaires sur réservation.