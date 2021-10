Circulation : quand les panneaux nous guident

Comment ça marche ?

On en distingue deux types. Les premiers, appelés panneaux à message variable, au nombre de onze, diffusent des informations sur le trafic : accidents, travaux et temps de parcours “fiables à 10 % près”, selon la police municipale. Les seconds, les panneaux à jalonnement dynamique, indiquent le nombre de places disponibles dans les parkings. En orientant les automobilistes vers les parkings moins chargés, ils participent aussi à la décongestion du trafic

Si un parking a un taux de remplissage inférieur à 20 %, la mention “libre” est indiquée. Entre 20 et 95 % de remplissage, le nombre de places restantes est renseigné par pallier de cinq. Enfin, entre 95 et 99 %, le nombre de places disponibles est indiqué à l’unité.