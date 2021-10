Mondial Tissu, les rois du textile

C’est une véritable caverne d’Ali Baba qui a ouvert ses portes le 15 avril dernier. Le magasin basé à Barentin est la 71e enseigne de la chaîne “Mondial Tissu” à s’installer dans l’hexagone.



Aménager l’intérieur

Tissus d’ameublement, tringlerie, voilage, mercerie, linge de lit, d’office, pour ne citer qu’eux, sont vendus ici. L’enseigne est également spécialisée dans la confection d’ameublement et de voilage. “Nous établissons des devis gratuits et immédiats”, précise Micheline Dorival, responsable du magasin. Enfin, Mondial Tissu est un des derniers lieux où l’on peut trouver du tissu pour confectionner des vêtements. “Nous avons mis en place une nouvelle organisation. Nous présentons seulement des échantillons de tissus d’ameublement, ce qui nous permet d’avoir un plus grand choix sur place. Nous avons un petit stock en arrière-boutique mais la totalité des tissus se trouve dans le centre de découpe.”

Dès la rentrée, des animations ainsi que des ateliers couture, tricot et patchwork seront proposés.

Pratique. Mondial Tissu, centre commercial Mesnil Roux, Boulevard de Normandie, Barentin. Ouvert du lundi au mardi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h et le samedi de 9h30 à 19h.