Cyclisme. Le Tour de France 2025 passera-t-il par Bayeux ?

Sans surprise, la Normandie sera encore totalement évitée par le peloton du Tour de France en 2024. La Grande Boucle part de Florence, en Italie, et se termine à Nice. Le tracé évite totalement l'ouest de l'Hexagone. Le Tour de France n'est pas passé par notre région depuis sept ans et son grand départ dans la Manche en 2016 (hormis un bref crochet de 40 kilomètres dans l'Orne en 2018). Une situation qui pourrait néanmoins évoluer en 2025.

Plusieurs villes candidates

Caen, Vire, Bayeux… Plusieurs villes du Calvados ont fait part de leur intérêt pour accueillir le départ ou l'arrivée d'une étape du Tour. Natif de Vire, Thierry Gouvenou, chargé d'élaborer le tracé de chaque édition, s'est confié à ce propos à nos confrères de La Manche Libre. Interrogé sur la candidature de Bayeux, il a répondu : "On m'a sollicité pour visiter la ville […] Bayeux a beaucoup de choses à montrer." Une visite essentielle, notamment pour s'assurer que l'aménagement urbain est favorable et que la ville possède la place nécessaire pour accueillir le peloton et tous ceux qui l'accompagnent.

Thierry Gouvenou a d'ailleurs bien vanté les atouts du Calvados. "Entre le Bessin, le Bocage, le Pays d'Auge, la Suisse normande et le bord de mer, il y a de quoi faire", s'exclame-t-il. Il fait une promesse : "Lorsqu'on reviendra, il y aura au minimum une étape entière, avec un départ et une arrivée." Amis Normands, soyez patients, le maillot jaune pourrait bientôt rouler sur vos routes !