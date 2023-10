Caen. La cravate solidaire aide à s'habiller pour décrocher un job

Robes, vestes, jeans, chaussures, accessoires… c'est une véritable caverne d'Ali Baba. A Caen, l'association La cravate solidaire donne des conseils pour s'habiller afin de décrocher un job.

Robes, vestes, jeans, pantalons, accessoires… Les candidats ont le choix.

Après un court entretien avec un bénévole, qui permet d'en savoir plus sur le candidat (projet professionnel, goûts, morphologie), la recherche de la tenue commence. Dans un énorme dressing, il y a de nombreuses tailles, du 34 au 56. Chaque candidat est conseillé par un coach. "Le but est que les bénéficiaires puissent trouver la tenue qui leur correspond tout en étant adaptée aux codes du travail en entreprise", explique Charline Tardivel, qui refuse de parler de relooking. "On ne change pas l'identité de la personne. On lui offre une tenue pour un entretien", poursuit cette conseillère en images.

"Etre bien habillé donne

une chance en plus"

Il y a de nombreuses tailles, du 34 au 56, pour les hommes et les femmes.

En effet, selon le secteur d'activité dans lequel le candidat postule, la tenue ne sera pas la même. Rène Tsiro, responsable de développement au sein de l'association le résume en quelques mots. "Dans le milieu bancaire, il est recommandé d'avoir une tenue formelle. Dans l'animation, on peut mettre un pantalon chino et une petite veste plutôt qu'un costume. Certains candidats se découvrent avec une chemise", sourit-elle. Côme Chanteau, 26 ans, cherche un travail dans la métallurgie. Il met de côté ses tenues noires pour un pantalon bleu marine et un gilet en laine beige. "Etre bien habillé me donne une chance en plus", se rassure ce demandeur d'emploi. Corinne Larmoir, bénévole, est convaincue qu'apporter de la couleur peut tout changer pour être embauché. "Quelqu'un qui se présente dans une tenue qui ne dit rien de lui, ça ne marche pas." Une fois la tenue choisie, place à l'étape du CV.