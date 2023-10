Seine-Maritime. La septième opération Sakado lancée dans la commune de Montville

L'opération Sakado est un projet qui vise à aider les personnes sans-abri qui passent l'hiver dans le froid. Cette opération est lancée par l'ADMR, réseau associatif de services à la personne. Elle fonctionne "sans argent et ne compte que sur la générosité et la solidarité de chacun", indique Olivier Savier, directeur de l'ADMR Montville. Le but : remplir des sacs à dos qui seront remplis de divers produits.

Pour ce faire, quatre kits existent : "chaleur", incluant pull, chaussettes ou gants, "hygiène", composé de gel douche, dentifrice et brosse à dents, "culture", où des livres, des carnets et des stylos sont fournis et enfin "festif", avec des chocolats, des conserves et gourmandises. Les sacs à dos, en référence au jeu de mots "Sakado", seront ensuite distribués aux sans-abri lors des maraudes des différents partenaires. Ils doivent être déposés du jeudi 2 novembre au lundi 4 décembre dans l'un des 50 centres ADMR du département de la Seine-Maritime, qui s'occupera ensuite de la logistique afin de remettre l'ensemble de la collecte aux Samu sociaux.