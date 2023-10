C'est le dernier né voué à devenir un produit phare de la boutique de l'Historial Jeanne d'Arc. Ce magnet, à l'effigie de l'héroïne, affiche sur son dos un QR code à scanner. Une intelligence artificielle (IA) s'affiche alors, qui permet de dialoguer avec ce personnage, version 2.0. L'idée est amusante. Qu'avons-nous envie de demander à cette figure phare de la ville de Rouen ? Autant vous le dire tout de suite : elle est incollable sur l'aspect historique. Et pour cause, cette IA se base sur les vastes ressources de l'Historial.

Pieuse, guerrière, féministe

"Qu'est-ce qui t'a rendu célèbre ?", lui a-t-on demandé. "C'est ma mission divine de libérer Orléans du siège anglais et d'accompagner le dauphin Charles à Reims pour son couronnement. Les gens ont été impressionnés par ma détermination, ma foi et ma capacité à mener les troupes au combat." Oui, cette IA est celle d'une guerrière, et cela se ressent dans le discours, tout autant que son côté pieux, féministe et… miséricordieux. "En veux-tu aux Anglais ?", lui demande-t-on. "Pas en tant que peuple. Ma mission n'est pas motivée par la haine ou la vengeance, mais par la volonté de libérer la France de l'occupation anglaise", répond-elle. Peur du feu ? On le comprendrait… "En tant que guerrière, je suis confrontée régulièrement au feu sur le champ de bataille. Mais je ne laisse pas la peur me paralyser." On comprend aussi que Jeanne est toute dévouée à sa mission. Des hobbies ? "La stratégie militaire, l'entraînement et la prière." Evidemment, le travail de Rouen sites et monuments, avec Ask Mona, une société spécialisée, a été de bien border les choses. Pas question que cette IA puisse se retrouver à mettre dans la bouche de Jeanne des propos déplacés… Et ce n'est pas faute d'avoir essayé (pardon !). "ChatGPT pioche dans l'intégralité du web et peut trouver des choses fausses. Là, l'espace est contrôlé et on a fourni toute la documentation. Elle ne peut ni dire de choses fausses historiquement ou complètement inappropriées", indique Laure Dufay, directrice de Rouen sites et monuments. Jeanne d'Arc n'a pas d'opinion sur le gouvernement actuel par exemple. Tout de même, sur la peine de mort, après avoir péri sur le bûcher, elle se risque à un avis. "Je crois en la possibilité de rédemption. Je préfère promouvoir la justice, la compassion et la réconciliation." Au bilan, l'expérience est étonnante, ludique, et prolonge bien l'expérience de visite de l'Historial. Un bon souvenir à garder de Rouen.

Pratique. En vente à l'Historial Jeanne d'Arc et à l'Aître Saint-Maclou pour 7,95€.