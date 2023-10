Eure. GSK va invertir 350 millions sur son site d'Évreux pour la fabrication de Ventoline bas carbone

C'est une "victoire industrielle pour la France et une victoire humaine pour les salariés", a déclaré Bruno Lemaire, ministre de l'Economie en visite sur le site normand, vendredi 20 octobre à la suite de l'annonce de GSK d'investir dans la production d'une nouvelle formulation bas carbone de Ventoline. C'est le médicament phare de GSK destiné au traitement contre l'asthme et fabriqué à Evreux depuis les années 70. Il est utilisé aujourd'hui par 35 millions de patients à travers le monde et 80 millions d'unités de Ventoline sont produites par an dans la ville préfecture de l'Eure, dont 80% partent à l'exportation.

L'installation de trois lignes de productions

A travers cet investissement de 350 millions d'euros sur le site de GSK à Évreux, comprenant l'installation de trois lignes de productions, il s'agit de réduire l'empreinte carbone de ce médicament d'environ 90%. Bien qu'il soit efficace dans le traitement de l'asthme, cet aérosol est aussi responsable du rejet de millions de tonnes de CO2. L'industriel veut ainsi modifier la composition du gaz à l'intérieur des inhalateurs. Jusqu'à présent, la moitié des émissions mondiales du groupe sont générées par la Ventoline.

"Bien sûr il y a de l'argent public qui va être mis dans cet investissement", a déclaré le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, à l'occasion de son déplacement.