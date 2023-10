Hockey sur glace (Coupe d'Europe). Les Dragons de Rouen terminent la CHL sur une bonne note

Clap de fin pour les Dragons de Rouen en CHL. Le RHE a terminé en beauté par une victoire 6-1, mercredi 18 octobre, face à Ilves Tampere pour la 6e journée, mais s'arrête aux phases de poules.

Si les Finlandais n'avaient pas envoyé tous les meilleurs joueurs pour ce match sans enjeu, les Jaune et Noir avaient à cœur de bien terminer leur parcours en Coupe d'Europe, et c'est désormais chose faite.

C'est donc sur un bilan de deux victoires (victoire 1-0) à Skellefta (Suède) et quatre défaites (5-3 contre Ingolstadt, 8-3 contre Lahti, 9-1 à Genève et 3-2 à Mannheim) que les joueurs de Fabrice Lhenry clôturent l'exercice 2023-2024 avec une 19e place sur les 24 clubs engagés.

"C'est bien de gagner à domicile pour fêter ça avec notre public"

Malgré l'élimination, Fabrice Lhenry, le coach des Dragons de Rouen, se dit plutôt satisfait de la performance de l'équipe : "C'est un honneur pour un club français de la jouer [la Coupe d'Europe, ndlr]. Il y a eu des joies, celle contre Skelleftea où la performance a été grande. C'est bien de gagner à domicile aussi, pour fêter ça avec notre public." L'entraîneur note tout de même quelques déceptions, notamment face à Genève, "où on a eu un voyage très long, l'équipe n'avait plus d'énergie".

De quoi tirer quelques enseignements aussi du côté du RHE. "On a appris énormément de choses. Il faut progresser sur le patinage, ça s'apprend dès les petites catégories. En France, on n'a pas de grands patineurs, les temps de réaction aussi sont importants, on a moins de temps et on doit être plus productifs", constate le coach.

Du côté des joueurs aussi, le sentiment est partagé. "On a joué quatre bons matchs, on voulait représenter le hockey français au plus haut niveau européen. Maintenant, on va tout faire pour y retourner l'année prochaine, aller dans les belles patinoires, les meilleurs clubs européens", déclare Anthony Rech, l'attaquant des Dragons de Rouen.