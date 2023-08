Rouen. Les Dragons de Rouen dans l'aventure européenne

Auréolés d'un 17e titre de champions de France, les Dragons de Rouen se lancent, désormais, dans la campagne européenne avec le début de la CHL, la Champions Hockey League, le jeudi 31 août, la Coupe des clubs de la discipline. Le Rouen Hockey Élite 76 (RHE) avance avec prudence dans cette compétition d'élite dont le format a quelque peu changé cette année. "Déjà avant, il y avait 32 équipes, il n'y en a plus que 24. Avant, c'était par poule, désormais, c'est un système de classement", explique le coach Fabrice Lhenry.

Chaque club rencontre six équipes et la qualification pour les huitièmes de finale dépend du résultat de cette première phase. Un changement de format qui ne fait pas forcément les affaires des Dragons de Rouen. "Nous, on est dans le chapeau numéro 4, donc on ne rencontre que des grosses cylindrées, poursuit l'entraîneur du RHE. Ça va être compliqué mais on espère refaire des exploits comme on l'avait fait tout en étant réalistes."

Une concurrence rude

Les Dragons étaient parvenus, en effet, à se qualifier en quart de finale de la CHL en 2021, leur meilleur résultat au niveau européen mais, cette année, la tâche semble être plus ardue, des propres aveux du chef d'orchestre des Dragons : "On va rencontrer notamment les Suédois de Skellefteå, on sait que le championnat suédois, c'est un des meilleurs au niveau européen. Vient ensuite le championnat finlandais", explique Fabrice Lhenry. Son équipe va également affronter Tampere et les Pélicans de Lahti, deux équipes finlandaises.

Pour le premier match sur la glace de l'île Lacroix, jeudi 31 août, le RHE reçoit les Allemands d'Ingolstadt avant de partir à Mannheim en octobre. "On doit aussi jouer Genève, ils ont été presque tout le temps en tête de leur championnat, c'est une équipe très compétitive. Les Allemands aussi, donc ça ne va être que des matchs où on ne sera pas favoris", reconnaît l'entraîneur rouennais.

Le club devra donc surprendre et être performant sur le plan collectif. "La règle numéro un, ça va déjà d'être très bon au niveau défensif, car on sait qu'on n'aura pas beaucoup la possession du palet", poursuit Fabrice Lhenry. Malgré les difficultés qui s'annoncent pour les Rouennais, le coach se félicite d'avoir pu être sélectionné. "C'est très important pour le hockey français, on va essayer de représenter le pays pour montrer que notre ligue progresse et qu'on peut être compétitifs", conclut l'entraîneur.