Le Havre. Malvoyant, Joël Paris dispute la Transat Jacques Vabre : "C'est possible, même avec un handicap"

Lorsqu'il est entré dans le bassin Paul Vatine, au Havre, lundi 16 octobre, Joël Paris a peiné à retenir ses larmes. "C'est complètement fou d'être ici !", s'exclame le Marseillais, qui alignera son Class 40, baptisé Rêve à perte de vue, au départ de la 15e Transat Jacques Vabre, dimanche 29 octobre. Cette transatlantique en double, il la prépare depuis environ cinq ans. Un challenge XXL pour ce marin amateur âgé de 60 ans, qui sera le premier skipper malvoyant à disputer la Route du Café.

"Etre au départ, c'est déjà une victoire"

"L'idée, c'est de montrer que c'est possible, même avec un handicap. Je fais différemment, plus lentement, mais j'y arrive !", poursuit le skipper, pour qui ce sera une grande première. Son co-skipper initial s'étant blessé, c'est avec le Havrais Jérôme Ragimbeau, lui aussi amateur, qu'il fera équipe. "Pour nous, c'est déjà une victoire d'être là, au départ. La course au large est l'un des rares sports qui permet à des gens comme nous de courir à côté de professionnels. Le voisin d'en face, dans le bassin, c'est le dernier vainqueur du Vendée Globe (Yannick Bestaven) ! C'est génial", poursuit Joël Paris, qui espère aussi croiser la "rock star de la voile", Armel Le Cléac'h.

Joël Paris, skippeur Rêve à perte de vue Impossible de lire le son.

"On ne triche pas avec soi-même"

Handicapé de naissance, Joël Paris a 2/10e à l'œil gauche et zéro à l'œil droit. Sur l'eau, le skipper s'aide d'une application parlante pour connaître le cap et la vitesse du bateau à la demande. Mais il dispute la course à bord d'un Class 40 classique. "Au-delà du handicap, je suis d'abord un marin. J'aime partir au large. C'est un sport où l'on ne peut pas tricher avec soi-même, poursuit le compétiteur. On aura cent fois envie d'abandonner, mais cent fois on va continuer. C'est une recherche du contrôle de la peur, on la domine, on apprend à vivre avec."

Joël Paris, skippeur Rêve à perte de vue Impossible de lire le son.

Outre le handicap, l'équipage de Rêve à perte de vue travaille sur la thématique de la qualité de l'air, avec la Fédération L'Air et Moi. Soutenu par les organismes Agefiph et Irsam, le duo est toujours à la recherche de partenaires pour cette Transat Jacques Vabre.

L'équipage de Rêve à perte de vue est composé de deux marins amateurs.