Cela fait des années que le vieux roi Odin a assuré à son peuple du royaume galactique d’Asgard une paix totale, grâce à sa victoire sur le royaume de glace de Jotunheim.Il songe bientôt à goûter aux joies d’une retraite bien méritée et a décidé d’introniser roi son fils aîné Thor. Mais, au milieu de la cérémonie, un groupe de soldats de Jotunheim s’introduit dans le palais, en violation du traité qui lie les deux peuples.

Furieux, Thor désobéi à son père et se rend, avec ses amis, en expédition punitive sur la planète de Jotunheim. Mais les choses se passent mal, et la petite troupe est sauvée in extremis, tandis que le roi Odin décide de bannir Thor en l’expédiant sur Terre, non sans l’avoir dépossédé de tous ses pouvoirs. C’est ainsi que Thor arrive en plein désert du Nouveau-Mexique et tombe sur la jolie Jane Foster, une astrophysicienne qui fait des études assez pointues sur les galaxies.

On n’attendait pas le très skakespearien Kenneth Branagh (“Henry V”, “Les amis de Peter”, “Hamlet”) aux commandes de ce “blockbuster” hollywoodien qui met en images une célèbre BD de Marvel, apparue en 1962, qui a ravi des générations d’adolescents avec ces aventures inspirées des légendes des Vikings. Il y a certainement du Shakespeare dans cette histoire qui voit s’affronter deux frères pour une couronne et un père et son fils sur l’art de gouverner le peuple. C’est dire si, contrairement aux autres films de cette catégorie, le scénario a de l’importance, sans doute autant que les effets spéciaux.

D’ailleurs, le casting est idéal : outre le bel Australien Chris Hemsworth, on trouve Natalie Portman et Anthony Hopkins au générique. Mais, bien entendu, la mise en scène est spectaculaire, avec des décors et costumes éblouissants. Certes, les combats sont un peu lassants, et l’histoire ne devient réellement intéressante que lorsque le héros débarque sur Terre. Mais qu’importe ! Le spectateur en aura pour son argent avec ces aventures fantastiques, avec des soldats indestructibles et un héros qui va devoir apprendre la patience et l’humilité.

Quelques touches d’humour sont les bienvenues, même si l’on regrette qu’elles soient assez rares et si le rythme faiblit un peu trop souvent. Il reste que la formule qui consiste à soigner le scénario dans un film à grand spectacle destiné aux adolescents est à retenir.

Marie-Christine d’André



Film fantastique américain (2011) de Kenneth Branagh, avec Chris Hemsworth (Thor), Natalie Portman (Jane Foster), Tom Hiddleston (Loki), Anthony Hopkins (Odin), Stellan Skarsgard (Erik Selvig), Kat Denning (Darcy Lewis), Renee Russo (Frigga)

(1 h 55).