Orne. Foire Sainte-Catherine à Briouze, un événement dans la tradition

C'est une foire traditionnelle, qui existait déjà sous le règne de Louis XIV. Chaque année, cette dernière grande foire dans l'Orne attire des dizaines de milliers de visiteurs. La Sainte Catherine se déroule cette année du samedi 18 au dimanche 20 octobre.

Selon l'adage, "à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine" : l'événement réputé pour sa foire aux arbres rassemble des dizaines de pépiniéristes de toute la région et attire de nombreux visiteurs pour ses exposants et sa fête foraine. Tout le bourg de Briouze s'anime pendant trois jours avec des déballeurs dans les rues et sous un chapiteau. Samedi dès 9h, place aux sportifs avec des randonnées pédestres et VTT. À midi, les Foulées briouzaines, disputées sur 10,200km, réunissent des milliers de coureurs de tous les âges. Lundi, la foire aux bestiaux perpétue la tradition avec le traditionnel marché aux veaux à la cloche.

Pratique. Accès gratuit. Inscriptions pour les Foulées briouzaines sur normandiecourseapied.com ou à l'agence du Crédit Agricole à Briouze.