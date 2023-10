Restos du cœur. Une collecte dans une trentaine de magasins de l'Orne : "On manque définitivement de produits"

Riz, gâteaux secs, boîtes de conserve… Tous les produits de longue consommation sont les bienvenus. Après l'appel à l'aide national début septembre, les Restos du cœur de l'Orne organisent pour la troisième année de suite une grande collecte départementale, vendredi 6 et samedi 7 octobre. 36 points de collecte sont installés dans différents supermarchés et centres commerciaux du territoire, pour rééquilibrer la balance. "On manque définitivement de produits, martèle Catherine Weber de Rize, responsable départementale des Restos de l'Orne. On a normalement 35 % de dons et 30 % d'achats. On a aujourd'hui moins de dons, donc on est obligé d'acheter beaucoup plus."

"Être strict sur le barème"

L'opération vise à diminuer de 5 à 10 % la part de produits à acheter. "Si on a moins d'achats à faire, on peut aider plus de personnes", explique-t-elle. Cette collecte est d'autant plus importante que le nombre de bénéficiaires est en hausse de 16,5 % par rapport à l'année dernière. L'association veut donc être en mesure de répondre aux besoins d'un maximum de personnes.

Catherine espère un grand élan de générosité. Le risque sinon est de devoir être plus strict sur les bénéficiaires de la banque alimentaire, alors qu'elle laisse d'habitude un peu de marge. "Si la personne dépassait de 50 ou de 100 €, je l'acceptais. Là, je pense qu'il va falloir être strict sur le barème." Selon le barème, les familles - par exemple pour une famille de quatre personnes - qui vivent avec moins de 900 € après déduction du loyer et des charges peuvent bénéficier de l'aide alimentaire des Restos du cœur.