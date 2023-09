Argentan. Inauguration du parcours de la Résistance : "Un support de mémoire"

À l'aube du 80e anniversaire de la Libération en juin prochain, Argentan a inauguré son parcours mémoriel de la Résistance, vendredi 29 septembre. Le projet, porté par la municipalité, s'achève après plus de deux ans de travail pour Gérard Fournier. Le président de l'association Mémoires de la résistance et de la déportation normandes est à la conception du circuit.

L'histoire de la résistance à Argentan

L'objectif est de rappeler à tous les publics, et notamment aux jeunes, ce qu'il s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. "C'est un support de mémoire. Il faut se rappeler que dans cette ville, des hommes et des femmes se sont engagés dans la Résistance au péril de leur vie, et beaucoup y ont laissé leur vie", explique l'historien.

Long de 2,5 kilomètres, le circuit se décompose en sept étapes à travers la ville. Ces dernières sont marquées par des panneaux d'informations historiques pour connaître les personnages clés de la résistance argentanaise. Il n'y a pas de départ établi. Le parcours se commence depuis n'importe lequel des sept sites, par exemple face au monument départemental de la Résistance, place Leclerc.