Le Havre. Football : la rencontre HAC - LOSC aux couleurs d'Octobre rose

Dimanche 1er octobre, la rencontre de Ligue 1 HAC-LOSC (à 15 heures) sera solidaire. A l'occasion d'Octobre rose, le club a invité L'amazone (course féminine) pour animer le stade Océane du Havre pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Différentes actions sont au programme.

• Sensibilisation des spectateurs par les équipes de L'amazone, La Ligue contre le cancer et l'association EMMA en avant-match, dans les coursives et les salons du stade, mais également via le speaker du stade.

• Des logos en rose sur les maillots des joueurs.

• 1 euro reversé sur chaque billet vendu et une vente aux enchères de maillots dans les salons du stade.

L'amazone a ce double objectif de déployer le message du dépistage et de collecter des fonds en faveur d'associations locales qui luttent contre le cancer du sein.

Le rendez-vous de dimanche sera également l'occasion pour L'amazone de dévoiler le thème de la course 2024, juste avant le coup d'envoi.